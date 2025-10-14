Trágico accidente. Un tráiler se despistó, derribó una cabaña y causó la muerte del dueño del predio, cuyo hecho ocurrió a la altura del kilómetro 155+820 de la carretera Interoceánica, en el tramo Oquepuño-Ajoyani, en la provincia de Carabaya.

La cabaña ubicada a un costado de la vía terminó en escombros. El propietario de la vivienda, Domingo Mayta Camatico, dejó de existir en forma instantanea, ya que se encontraba en el interior al momento del siniestro.

El accidente también causó la muerte de 12 alpacas que se encontraban en la cabaña. Las autoridades locales llegaron al lugar para realizar una serie de diligencias con el objeto de esclarecer las causas del hecho.

Este trágico hecho conmocionó a los pobladores de la provincia de Carabaya, que lamenta profundamente la pérdida de un vecino querido y la pérdida de sus animales.