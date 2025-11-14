En cumplimiento del plan de reordenamiento en los cárceles para reducir el hacinamiento, la dirección de la Oficina Regional Altiplano Puno dispuso el traslado de 145 internos sentenciados del Establecimiento Penitenciario Juliaca al penal de Puno bajo estrictos protocolos de seguridad.

La operación se desarrolló tras la emisión de la Resolución N° D000183-2025-INPE-ORAP que ordena el desplazamiento de internos debido a la sobrepoblación que presenta el recinto, en un 244% (1023 internos), según la Unidad de Estadística del INPE a agosto del presente año.

Señalaron que actualmente, el establecimiento penitenciario ubicado en la urbanización La Capilla de Juliaca alberga a 1443 internos con una capacidad de albergue para 420, cuya situación viene poniendo en riesgo la seguridad interna y externa, dificulta el desarrollo adecuado del tratamiento penitenciario para la resocialización, y genera pésimas condiciones de vida para la población penal.

Mientras el centro carcelario de Puno cuenta con una mayor capacidad de albergue en comparación a los penales de su región tales como Challapalca, Lampa y Juliaca.