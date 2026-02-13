Trágico accidente. El conductor de un triciclo dejó de existir luego de ser embestido violentamente por un tracto camión en la esquina de las avenidas Circunvalación y El Triunfo, en límite entre los distritos de Juliaca y San Miguel, en la provincia de San Román.

El accidente se produjo la noche de este jueves en circunstancias en que la persona de Jorge Mamani Flores (65) conducía su unidad menor fue arrollado por el pesado vehículo.

Hasta el lugar llegó la pareja del infortunado, quien refirió que su esposo minutos antes salió de su domicilio en su vehículo menor para sacar residuos sólidos. Al parecer, cuando volvía a su vivienda ocurrió la desgracia. La mujer protagonizó desgarradoras escenas y pidió a las autoridades realizar una exhaustiva investigación del hecho.

Los policías de la sección de accidentes de tránsito y el fiscal de turno de Juliaca desarrollaron las diligencias de levantamiento del cadáver. El tracto camión y el conductor fueron llevados a la dependencia policial con el objeto de continuar con las pericias que permita establecer las causas del accidente.