La noche de este miércoles, una turba enardecida de pobladores atraparon y lincharon a un presunto delincuente, quien junto a otros cómplices, fue acusado de asaltar a una pareja de esposos que llegaban a su domicilio ubicado en la urbanización Ciudad de Dios, en el distrito de San Miguel, provincia de San Román.

Tras los gritos de auxilio de las víctimas, los vecinos organizados salieron rápidamente de sus casas y arrestaron a uno de los sospechosos de 40 años, aproximdamente, a quien sometieron a un castigo popular y prendieron fuego junto a su motocicleta. El sujeto, luego de la brutal golpiza, falleció en el lugar.

Los policías de sección especializada y el fiscal de turno de Juliaca llegaron al lugar y realizaron las diligencias de levantamiento del cadáver del sujeto que aún no fue identificado. A un costado hallaron la siniestrada motocicleta y un revólver abastecido de municiones.

Mientras que la mujer, víctima de asalto, resultó herida por la que fue trasladada al hospital Carlos Monge Medrano. El director del nosocomio confirmó que la agraviada presenta herida de bala a la altura del abdomen. Las víctimas, horas antes, habrían retirado dinero de una entidad financiera.

Los vecinos del referido distrito indicaron que los robos y asaltos son frecuentes por lo que decidieron organizarse y estar atentos ante cualquier hecho delictivo como el ocurrido anoche.