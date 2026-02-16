Los familiares de tres profesionales puneños que están desaparecidos supuestamente en el río Vilcanota, en Cusco, al transcurrir un año, este lunes participaron de una misa en la catedral de Puno y anunciaron que continuarán con la búsqueda de sus seres queridos.

El 17 de febrero del 2025, cuatro profesionales puneños, contratados por una empresa, emprendieron viaje en una camioneta rumbo a la región Cusco, sin embargo, la unidad habría caído al río Vilcanota en la jurisdicción de Ollantaytambo.

Desde entonces los familiares buscan en las caudalosas aguas del río, encontrando solamente el cuerpo inerte de Carlos Gómez Sánchez. Sin embargo, no hay restos de los profesionales: William Inquilla Arcata, Álvaro Laura Mamani y Miguel Ángel Quiroga Soncco.

“Busqué a mi hijo todo este tiempo, compré cámaras acuáticas y lanchas, hemos sufrido mucho, pero no voy a descansar hasta encontrar a mi hijo”, refirió la madre del ingeniero William Inquilla. Agregó que encontraron algunos accesorios de un vehículo, pero el dueño de la empresa no se interesaría en confirmar si se trata de la siniestrada camioneta.

Asimismo, los parientes exigen a los policías y el fiscal investigar si realmente hubo accidente como dice el responsable de la empresa, pues inclusive sospechan de otras hipótesis.

Dijeron que debido al incremento del caudal del río Vilcanota, durante los últimos meses dejaron de buscar y anunciaron que en el mes de marzo retomarán con las labores, pidiendo apoyo de las autoridades.