Consternación causó la muerte de un danzante en un accidente de tránsito ocurrido en la jurisdicción del distrito de Pomata, provincia de Chucuito.

Durante la madrugada de este domingo, dos vehículos colisionaron violentamente, causando la muerte de un integrante del conjunto Chacareros Jhata Katus de Molino Jkapia del distrito de Zepita. Los danzantes se dirigían a la ciudad de Puno para participar en el concurso de danzas autóctonas en honor a la Virgen de la Candelaria 2026.

La víctima fue identificada como Joel Calderón Limache. Asimismo, tras el accidente varios integrantes del conjunto resultaron heridos, quienes fueron trasladados a los establecimientos de salud de la zona y de la ciudad de Puno.

Hasta el hospital regional Manuel Nuñez Butrón de Puno fueron auxiliados 4 heridos, quienes fueron identificados como: Víctor Hugo Yujra Quispe (18), Álvaro Solís Serrano Gómez (20), Bernardina Vilma Choquepata Condori (31) y el menor de iniciales S. C. A. J (11).

El hecho ha generado profundo dolor entre familiares, amigos y miembros del conjunto folklórico, quienes expresaron su pesar por la irreparable pérdida. Pese a esta tragedia, el conjunto de Zepita se presentó en el concurso. Hubo un minuto de silencio en el estadio.

Las autoridades realizan una serie de diligencias para esclarecer las causas de este hecho que enluta la Festividad.