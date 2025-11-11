Una camioneta se despistó y terminó en las aguas del lago denominado Lagunillas, en la vía Arequipa-Juliaca, en el ámbito del distrito de Santa Lucía. Una persona falleció tras el accidente de tránsito.

Luego de ser alertados, el personal de la comisaría de Santa Lucía llegó al sector Saracocha, donde constataron y hallaron la camioneta Toyota con placa V3E-753, cuya unidad yacía en el lago.

En el lugar del siniestro, los agentes hallaron el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, quien posteriormente fue identificado como: Aliy Ayqui Ramos (36).

Las autoridades presumen que las condiciones climáticas, el estado de la vía y otros factores serían las causas del accidente. Aunque dijeron que realizan las pericias técnicas para determinar las causas.

El hecho fue comunicado a la fiscal de turno, Sonia Chino Flores, quien dispuso el levantamiento del cadáver y las diligencias de ley. El cuerpo del fallecido fue trasladado a la morgue para la necropsia de ley.