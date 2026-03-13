La mañana de este jueves se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona en el centro poblado minero de La Rinconada, en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.

Los vecinos indicaron que un grupo de delincuentes fuertemente armados habrían asaltado a una planta de molinos, desatandose una balacera.

Este hecho dejó una persona fallecida, quien aún no fue identificada, además se informó de otra persona herida quien sería un trabajador, siendo trasladado hasta un establecimiento de salud de la ciudad de Juliaca.

En el lugar se pudo apreciar varios casquillos de bala y manchas de sangre, que aparentemente serían de uno de los presuntos delincuentes que habría quedado herido producto de la balacera.

Los policías de sección especializada de Juliaca y el fiscal de turno realizaron las diligencias de levantamiento del cadáver y el recojo de otras evidencias.

Las plantas de molinos en zona industrial Antahuila, ubicado en la parte baja de esta localidad minera, son blanco frecuente de asaltos violentos, donde grupos de facinerosos con armas de fuego de corto y largo alcance tienen atemorizado a los emprendedores qué trabajan en este rubro.