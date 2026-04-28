Un fatal accidente de tránsito ocurrió en la vía Samán-Chucaripo, específicamente en el sector conocido como Alto Puruncha, dejando como saldo una persona fallecida y cuatro integrantes de una familia heridos.

El siniestro se produjo cuando el vehículo con placa de rodaje V4X-531 sufrió un aparatoso despiste seguido de una volcadura, terminando a unos siete metros de la vía carrozable.

Los agentes de la comisaría de Arapa y del Puesto de Auxilio Rápido (PAR) de Samán se desplazaron hasta el lugar de los hechos para auxiliar a las víctimas. Tras las primeras diligencias, las autoridades confirmaron el deceso de Agustín Florentino Nina Mamani, de 54 años, quien se encontraba al volante de la unidad al momento del accidente.

Mientras los heridos fueron evacuados al nosocomio de Juliaca para recibir atención médica, el personal policial y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la desgracia.