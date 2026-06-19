Una feroz balacera dejó como saldo un minero fallecido y dos heridos de gravedad, en el barrio San Jorge, en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.

El violento ataque ocurrió el jueves cuando un delincuente fuertemente armado abrió fuego contra un grupo de trabajadores con la presunta intención de asaltarlos. El trágico suceso estuvo marcado por un repentino apagón en la zona segundos antes del atraco, lo que facilitó el accionar del criminal y su posterior fuga realizando disparos al aire.

​La víctima mortal fue identificada como Jhon A.M., quien no resistió los impactos de proyectil de arma de fuego. Por su parte, los heridos fueron identificados como Pablo Soncco Cutipa, de 48 años, con un impacto de bala en la ingle, y un ciudadano de iniciales N. C. A., de 33 años, cuyo estado es crítico tras recibir un disparo en la cabeza.

Ambos recibieron los primeros auxilios en el centro de salud local, donde fueron estabilizados antes de ser evacuados de emergencia hacia la ciudad de Juliaca debido a la gravedad de sus cuadros médicos.

​Ante este panorama, los vecinos y moradores manifestaron su profunda indignación y señalaron que los asaltos a mano armada son constantes, registrándose incluso a plena luz del día. La población exige con urgencia a la municipalidad de Rinconada la implementación de cámaras de videovigilancia y un patrullaje policial constante.

Los policías de sección especializada y el fiscal de turno de Ananea realizan las diligencias con el objeto de identificar y detener al autor de este hecho.