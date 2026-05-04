Por: Feliciano Gutiérrez

Un hombre de 39 años, identificado como Álex Quispe Apaza, perdió la vida tras caer desde el tercer piso de un inmueble en la urbanización Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca.

​De acuerdo con el registro de las cámaras de videovigilancia, el accidente se produjo poco después de la 1:00 de la madrugada, sin embargo, los familiares y vecinos recién se percataron de la presencia del cadáver alrededor de las 6:00 de la mañana.

Se presume que el fallecido se encontraba participando en una reunión con amigos, prolongando los festejos por el Día del Trabajador.

​Los efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para proceder con el levantamiento del cadáver e iniciar las diligencias correspondientes.

Aunque las primeras hipótesis sugieren un accidente, las autoridades no descartan que la víctima haya sido empujada , por lo que las investigaciones se centrarán en determinar las circunstancias exactas del suceso y la responsabilidad de los presentes en la vivienda.