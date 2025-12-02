Los policías del Puesto de Auxilio Rápido de la urbanización Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca detuvieron a un varón acusado de agredir a su pareja con un objeto contundente causando lesiones en diversas partes del cuerpo.

Según el testimonio de la agraviada Lorena C.Q (30), su pareja Larry C.V (42) utilizó un bloque de cemento para agredir en diversas partes del cuerpo. La mujer refirió que fue auxiliada por los vecinos, quienes comunicaron del hecho a las autoridades.

Los serenos y policías trasladaron a la agraviada hasta el servicio de emergencia del hospital Carlos Monge Medrano, ya que presentaba dolores en diversas partes del cuerpo. Mientras el presunto agresor había escapado.

Los policías, tras realizar la búsqueda, lograron ubicar y detener al acusado cuando ingería cerveza con otras personas en una cantina ubicada en la avenida Andrés Avelino Cáceres. El sujeto intentó negar la presunta agresión, pese a ello fue trasladado a la dependencia policial para las investigaciones.