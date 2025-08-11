Un violento choque de un automóvil y una motocicleta dejó un fallecido en la vía Tirapata-Asillo, en el sector Jilapurina, en la provincia de Azángaro.

El conductor de la motocicleta de nombre Jaime Javier Huanca Vilca (25) dejó de existir en forma instantanea. La unidad menor, que transportaba bidones con leche, colisionó contra el vehículo de placa B2M-051, conducido por Frank Quispe Choquehuanca (25).

Los familiares del fallecido y lugareños, consternados por el hecho, habrían agredido al conductor del auto, a quien culparon de causar el fatal accidente de tránsito.

Testigos señalaron que los ocupantes del vehículo habrían participado en una actividad social, ya que en el carro hallaron cajas de cervezas.

Los policías de la comisaría de José Domingo Choquehuanca y el fiscal de turno realizaron el levantamiento del cadáver y otras diligencias con el objeto de determinar las causas del choque.