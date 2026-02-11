Trágico hecho. La mañana de este martes un auto y una combi de servicio público protagonizaron un violento choque frontal, con saldo lamentable de un fallecido y otro herido, cuyo accidente se produjo a la altura del puente Jayllihuaya, en la provincia de Puno.

El accidente ocurrió en la avenida Orgullo Aymara protagonizado por el vehículo de placa Z2M-357 conducido por Félix Uruchi Gutiérrez y la unidad de matrícula de matrícula V5O-419, conducido por Mauro Edgar Apaza Quispe, quien dejó de existir en forma instantánea, atrapado en la cabina de la siniestrada unidad.

Los policías y el fiscal de turno llegaron al lugar y desarrollaron las diligencias de levantamiento del cadáver para posteriormente internar en la morgue. Creen que la causa del accidente sería exceso de velocidad y la ingesta de bebidas alcohólicas.