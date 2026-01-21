Trágico accidente. Una mujer dejó de existir y otras 7 personas resultaron con graves lesiones tras el choque frontal de dos vehículos en la vía Ayaviri-Chuquibambilla, en la provincia de Melgar.

El accidente fue protagonizado la tarde de este miércoles por los vehículos de placas: D8B-351 y VBV-271, cuyas unidades circulaban en sentido contrario. La causa sería el exceso de velocidad de uno de los vehículos que, al parecer, intentó pasar a un tráiler.

“Estuvimos retornando de Sicuani a la ciudad de Juliaca, hemos ido a purgarnos”, refirió una de las heridas.

Los voluntarios de la compañía de bomberos y el personal de salud llegaron al lugar para auxiliar y trasladar a los heridos hasta el servicio de emergencia del hospital San Juan de Dios de Ayaviri.

Según información preliminar, una mujer de 24 años de edad de nombre Evelin Claudia falleció cuando era trasladada al hospital de Ayaviri. La infortunada estaba junto a su hijo de 6 años, quien resultó herido.