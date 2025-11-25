Trágico accidente de tránsito. Una mujer falleció y un varón resultó con graves lesiones tras el despiste y vuelco de un vehículo en la carretera Juliaca-Lampa, a la altura de la comunidad de Pucachupa.

La unidad de placa A9B-310 de propiedad de Edgar Quispe Mamani, al parecer, por exceso de velocidad, se despistó y vio varias vueltas de campana. Dos ocupantes del vehículo resultaron con lesiones.

Según los testigos, la mujer identificada como Dulce Gómez llevó la peor parte, ya que terminó inconsciente tras el accidente y posteriormente dejó de existir por falta de auxilio oportuno. El personal de SAMU de Juliaca demoró en llegar a la zona, dijeron.

El siniestrado vehículo terminó a varios metros de la pista con daños materiales de consideración, evidenciando la magnitud del accidente. Dentro de la unidad habrían hallado latas y botellas de cerveza.

Las autoridades realizaron las diligencias con el objeto de determinar la causa de este fatal accidente de tránsito.