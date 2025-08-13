Vecinos de la urbanización Santiago Apaza, en la ciudad de Juliaca, detuvieron la mañana de este miércoles a un joven de unos 25 años que merodeaba por la zona en actitud sospechosa.

De acuerdo con los testigos, varios moradores se acercaron para preguntarle qué hacía en el lugar, pero el individuo intentó escapar. “Primero nos acercamos para preguntar qué hacía en ese lugar, pero en vez de contestar, intentó huir”, relató uno de los pobladores.

Ante su resistencia, los vecinos lo redujeron y lo amarraron a un poste de alumbrado público. El sospechoso se negó a brindar su nombre y otros datos personales, aunque se pudo observar que tenía un tatuaje en el cuello y aliento a alcohol.

Minutos después, agentes de la comisaría de Santa Bárbara llegaron al lugar y trasladaron al sujeto a la dependencia policial para continuar con las diligencias.

VIDEO