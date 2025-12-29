El hallazgo del cuerpo sin vida de un ciudadano generó indignación y protestas entre los vecinos de la urbanización San Santiago, en la ciudad de Juliaca, región Puno.

El hecho se registró la tarde del domingo, cuando pobladores encontraron el cadáver de un hombre en el jirón San Salvador. Testigos señalaron que la víctima habría estado horas antes consumiendo bebidas alcohólicas en uno de los locales nocturnos de la zona.

Ataques e incendios a locales nocturnos

Luego de las diligencias de levantamiento del cadáver por parte de las autoridades, los vecinos, visiblemente alterados, arremetieron contra cantinas y locales nocturnos que según denunciaron operarían sin licencia municipal.

Los manifestantes prendieron fuego en las puertas externas de varios establecimientos y lograron ingresar a uno de ellos, de donde retiraron sillas, cajas de cerveza y otros objetos, que posteriormente fueron quemados en plena vía pública.

Reclamos contra autoridades municipales

Durante la protesta, los moradores responsabilizaron a los funcionarios municipales y al alcalde de Juliaca, Óscar Cáceres Rodríguez, por permitir el funcionamiento de estos establecimientos, a los que acusan de generar inseguridad y hechos delictivos en el sector.

Intervención policial genera nuevos disturbios

De acuerdo con los vecinos, agentes de la Policía Nacional del Perú, vestidos de civil, intervinieron posteriormente a dos pobladores, uno de ellos menor de edad, lo que provocó nuevas protestas y enfrentamientos verbales en la zona.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos ni sobre la situación legal de los locales afectados.