El Movimiento Manuela Ramos presentó ayer la sistematización de las percepciones de las mujeres de la región Puno sobre la atención de los operadores de las instituciones en la ruta de atención de la violencia. La mayoría desaprobó el accionar de las entidades involucradas con el tema.

Según Cecilia Ardiles Cáceres, representante de Manuela Ramos, se aplicaron encuestas y entrevistas a alrededor de 40 mujeres representantes de 28 organizaciones no gubernamentales (ONG), gremios de la sociedad civil y operadores de entidades que participaron de un taller el 8 de noviembre.

“Las mujeres tienen una percepción negativa sobre la atención de los operadores, manifiestan que la atención no es oportuna, es lenta, hay discriminación, revictimización de la denunciante, no cuentan con médicos legistas, no realizan la notificación oportuna y muchos de los casos se archivan sin solicitar las pruebas que poseen las denunciantes”, precisó.

Las quejas frente a esta problemática son más frecuentes en la provincia de Azángaro, ya que no cuentan con una sede del Poder Judicial, por lo que piden que mínimamente el área de medicina legal se lleve ahí y no se remitan los casos a Juliaca.

Operadores

Las instituciones comprendidas en la ruta de atención de la violencia, dieron a conocer las necesidades que tienen para poder brindar una mejor atención. “Refieren que necesitan capacitación permanente, además contar con mayor de personal para hacer las notificaciones y trabajar de forma articulada con las instituciones ligadas”, dijo.

Además, sugieren un horario completo de 24 horas de atención en los Centros de Emergencia Mujer, la Policía Nacional, Ministerio Público, Medicina Legal y Poder Judicial para remitir en el momento oportuno a las víctimas de violencia.