Un incendio destruyó dos islas flotantes de Los Uros, en el Lago Titicaca, y dejó a 11 familias sin viviendas ni pertenencias. En total, 33 personas resultaron damnificadas y ahora permanecen a la espera de mayor ayuda mientras trabajan para reconstruir sus hogares.

De acuerdo con la oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Puno, las primeras evaluaciones apuntan a que el fuego se habría originado por brasas de leña que no fueron apagadas completamente después de preparar alimentos. La presencia de fuertes vientos favoreció que las llamas se extendieran con rapidez y alcanzaran las viviendas construidas con totora.

Autoridades explican el posible origen del incendio

El jefe de la oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Puno, Lippmamm Escobar Vera, informó que la emergencia habría comenzado por restos de fuego que permanecían encendidos. Según explicó, las características de las viviendas facilitaron la propagación del incendio.

El funcionario detalló que el siniestro no dejó personas heridas ni fallecidas, pero ocasionó pérdidas materiales en ambas islas. En ese contexto, explicó cómo se desarrolló la emergencia y el impacto que tuvo sobre las familias afectadas.

“No hay daños a la vida y a la salud de las personas, es netamente sus viviendas. Entendamos que en esta zona las viviendas son solamente de madera y protegidas con totora. Justamente, pues es la totora seca, y en esta temporada, asociado a los vientos, rápidamente se propaga un incendio. También han perdido el módulo de servicio higiénico que tenían y el Rotoplast en el que almacenaban agua; han perdido absolutamente todo”, indicó.

Escobar Vera indicó que ocho familias habitaban una de las islas afectadas y tres residían en la otra. Además de sus viviendas, los pobladores perdieron artesanías, ropa, documentos personales, utensilios de cocina y un motor fuera de borda que utilizaban para sus actividades.

Tras la emergencia, las autoridades entregaron apoyo con calaminas, baldes, tachos para agua, frazadas y menaje. Sin embargo, los damnificados aún necesitan camas, colchones y cocinas para afrontar los próximos días.

Las familias afectadas comenzaron una faena comunal para recuperar las islas dañadas por el incendio. Con el uso de totora, los pobladores trabajan en la reconstrucción de sus viviendas mientras esperan recibir mayor asistencia para recuperar sus medios de vida.