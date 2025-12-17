Un turista de 38 años, natural del distrito limeño de Santa Anita, fue internado en el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca tras presentar síntomas compatibles con neumonía y una posible infección por influenza A (H3N2).

La información fue confirmada por Miriam Rodríguez Oviedo, jefa de Epidemiología de la Red de Salud San Román, quien indicó que el paciente fue sometido a un hisopado nasofaríngeo para descartar o confirmar la presencia del virus.

Resultados definirán si es el primer caso de A H3N2 en Puno

Los resultados del examen estarán disponibles en un plazo de 48 a 72 horas y permitirán determinar si se trata del primer caso confirmado de gripe A H3N2 en la región Puno.

Hasta el momento, según las autoridades sanitarias, no se han registrado casos confirmados de A H3N2 en la región, solo reportes esporádicos de influenza A H1N1 y otros virus respiratorios.

Activan protocolo con cinco equipos especializados

Tras detectarse el caso sospechoso, la Red de Salud San Román activó de inmediato un protocolo de vigilancia epidemiológica, movilizando a cinco componentes del sector Salud:

Epidemiología

Inmunizaciones

Promoción de la salud

Comunicación

Laboratorio

Rodríguez Oviedo explicó que el Hospital Carlos Monge funciona como centro centinela, enviando semanalmente muestras para el descarte de virus respiratorios.

Baja cobertura de vacunación preocupa a autoridades

Aunque la vacuna contra la influenza está disponible en todos los establecimientos de salud, la cobertura en Puno solo alcanza el 62 %, dejando al 38 % de la población sin protección, advirtió la funcionaria.

La inmunización se prioriza para:

Niños menores de 5 años

Adultos mayores

Personas con comorbilidades

No obstante, cualquier ciudadano puede acceder a la vacuna, recordó.

Síntomas y medidas de prevención

Las autoridades sanitarias alertaron que los síntomas principales de la influenza A H3N2 incluyen:

Fiebre mayor a 38 °C

Secreción nasal

Dolor de cabeza

Malestar general

Dolor articular

Ante estos signos, recomendaron acudir de inmediato a un establecimiento de salud. El hisopado es gratuito y los resultados se entregan en un máximo de 72 horas.

También se exhortó a reforzar medidas preventivas como:

Lavado frecuente de manos

Evitar aglomeraciones

Uso de mascarillas en espacios cerrados

Estas recomendaciones cobran especial relevancia durante las fiestas de fin de año.

Casos confirmados en Lima y llamado a la calma

En Lima, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó dos casos de influenza A H3N2 en menores de edad, ambos con evolución favorable. La entidad descartó riesgo de pandemia, pero insistió en la vacunación y prevención para evitar brotes.

Rodríguez Oviedo pidió mantener la calma y evitar el alarmismo, subrayando la importancia de informarse únicamente por canales oficiales.

“Volvamos al lavado de manos y al uso de mascarillas en lugares concurridos. La coordinación entre salud pública y ciudadanía será clave”, enfatizó.

Finalmente, aseguró que el Hospital Carlos Monge Medrano cuenta con los insumos necesarios para atender casos sospechosos y que las brigadas de salud permanecen en alerta para identificar y aislar posibles contagios.