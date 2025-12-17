Un turista de 38 años, natural del distrito limeño de Santa Anita, fue internado en el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca tras presentar síntomas compatibles con neumonía y una posible infección por influenza A (H3N2).
La información fue confirmada por Miriam Rodríguez Oviedo, jefa de Epidemiología de la Red de Salud San Román, quien indicó que el paciente fue sometido a un hisopado nasofaríngeo para descartar o confirmar la presencia del virus.
Resultados definirán si es el primer caso de A H3N2 en Puno
Los resultados del examen estarán disponibles en un plazo de 48 a 72 horas y permitirán determinar si se trata del primer caso confirmado de gripe A H3N2 en la región Puno.
Hasta el momento, según las autoridades sanitarias, no se han registrado casos confirmados de A H3N2 en la región, solo reportes esporádicos de influenza A H1N1 y otros virus respiratorios.
Activan protocolo con cinco equipos especializados
Tras detectarse el caso sospechoso, la Red de Salud San Román activó de inmediato un protocolo de vigilancia epidemiológica, movilizando a cinco componentes del sector Salud:
- Epidemiología
- Inmunizaciones
- Promoción de la salud
- Comunicación
- Laboratorio
Rodríguez Oviedo explicó que el Hospital Carlos Monge funciona como centro centinela, enviando semanalmente muestras para el descarte de virus respiratorios.
Baja cobertura de vacunación preocupa a autoridades
Aunque la vacuna contra la influenza está disponible en todos los establecimientos de salud, la cobertura en Puno solo alcanza el 62 %, dejando al 38 % de la población sin protección, advirtió la funcionaria.
La inmunización se prioriza para:
- Niños menores de 5 años
- Adultos mayores
- Personas con comorbilidades
No obstante, cualquier ciudadano puede acceder a la vacuna, recordó.
Síntomas y medidas de prevención
Las autoridades sanitarias alertaron que los síntomas principales de la influenza A H3N2 incluyen:
- Fiebre mayor a 38 °C
- Secreción nasal
- Dolor de cabeza
- Malestar general
- Dolor articular
Ante estos signos, recomendaron acudir de inmediato a un establecimiento de salud. El hisopado es gratuito y los resultados se entregan en un máximo de 72 horas.
También se exhortó a reforzar medidas preventivas como:
- Lavado frecuente de manos
- Evitar aglomeraciones
- Uso de mascarillas en espacios cerrados
Estas recomendaciones cobran especial relevancia durante las fiestas de fin de año.
Casos confirmados en Lima y llamado a la calma
En Lima, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó dos casos de influenza A H3N2 en menores de edad, ambos con evolución favorable. La entidad descartó riesgo de pandemia, pero insistió en la vacunación y prevención para evitar brotes.
Rodríguez Oviedo pidió mantener la calma y evitar el alarmismo, subrayando la importancia de informarse únicamente por canales oficiales.
“Volvamos al lavado de manos y al uso de mascarillas en lugares concurridos. La coordinación entre salud pública y ciudadanía será clave”, enfatizó.
Finalmente, aseguró que el Hospital Carlos Monge Medrano cuenta con los insumos necesarios para atender casos sospechosos y que las brigadas de salud permanecen en alerta para identificar y aislar posibles contagios.