El regidor de la Municipalidad Provincial de Tacna, Juan Llanqui Ticona, fue suspendido por 30 días de su cargo y le sancionaron con el pago de una multa equivalente a su dieta en una sesión extraordinaria virtual de concejo realizada en la tarde del viernes 13 de mayo.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Legales, María Elena Nina, presentó el dictamen por las infracciones cometidas por su colega Llanqui al infringir el artículo 15 del Reglamento Interno del Consejo (RIC) durante la sesión del 26 de enero del 2022 donde se conformaron las comisiones de trabajo.

Sustento de sanción

Según su dictamen, Llanqui fomentó el desorden, se excedió en su tiempo de intervención y usó palabras indebidas al cuestionar la conformación de las comisiones. En la citada sesión sostuvo que todo estaba “amañado” y había corrupción, cuando lo exhortaron a que retire las palabras se reafirmo y reto a que lo suspendieran del cargo si deseaban.

Lo dicho fue mostrado del video de la sesión del 26 de enero pasado como prueba y hacer referencia la regidora que su colega en varias oportunidades se mostró ofensivo y falto el respeto al trabajo en el concejo municipal.

Llanqui no acudió a la sesión y dijo que no fue notificado, considera que la suspensión se da por su labor de fiscalización a la gestión que no harían sus colegas y reafirmarse que habría corrupción dentro de la municipalidad.