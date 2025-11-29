Trágico accidente. Una persona dejó de existir tras el despiste de un camión cargado de ganado vacuno, en la carretera Puno-Juliaca, a la altura del desvío del distrito de Capachica.

El camión de placa V3W-894, por causas aún en investigación, se despistó y colisionó contra un muro de protección de concreto. Según los testigos, tres ocupantes del vehículo salieron expulsados, uno de ellos terminó debajo de las llantas del siniestrado camión.

Lamentablemente un varón dejó de existir en forma instantánea. Entre sus pertenencias hallaron un documento con nombre de Walter Paredes Pinto. Otro herido fue trasladado a un establecimiento de salud y se desconoce la situación de la tercera persona.

Hasta el lugar llegaron los policías, médico legista y el fiscal de turno, quienes realizaron las diligencias de levantamiento de cadáver, además de iniciar las investigaciones con el objeto de determinar las causas de este trágico accidente.