La noche del martes, un grupo de delincuentes conocidos como “robacasas” intentó ingresar a una vivienda ubicada en la urbanización Alexander, en Juliaca (Puno). Los ladrones aprovecharon la ausencia de los propietarios y forzaron la puerta principal, pero fueron descubiertos por los vecinos.

El hecho se registró en las inmediaciones de la avenida Circunvalación. Según testigos, al notar movimientos sospechosos, los moradores salieron de sus domicilios y enfrentaron a los delincuentes, quienes huyeron en una camioneta al verse sorprendidos.

Vecinos organizados contra la delincuencia

Los vecinos, junto con agentes de la Policía Nacional y del serenazgo municipal, realizaron una búsqueda en la zona, incluso en casas deshabitadas donde sospechaban que algún ladrón podría haberse ocultado. Sin embargo, no lograron ubicar a los responsables.

Los moradores manifestaron que se encuentran organizados y reafirmaron su compromiso de no permitir actos delictivos en la urbanización. “Estamos unidos y no vamos a dejar que los ladrones hagan de las suyas en nuestro barrio”, señaló uno de los residentes.