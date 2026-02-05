Un sismo de magnitud 4.0 se registró la mañana de este jueves 5 de febrero en la región Junín, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su Centro Sismológico Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0064, el movimiento telúrico ocurrió a las 06:07:38 a. m. (hora local) y tuvo como epicentro una zona ubicada 7 kilómetros al norte de Satipo, en la misma provincia.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0064

Fecha y Hora Local: 05/02/2026 06:07:38

Magnitud: 4.0

Profundidad: 130km

Latitud: -11.19

Longitud: -74.66

Referencia: 7 km al N de Satipo, Satipo - Junín — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 5, 2026

Detalles del movimiento sísmico

Según el informe técnico del IGP, el sismo presentó las siguientes características:

Magnitud: 4.0

4.0 Profundidad: 130 kilómetros

130 kilómetros Latitud: -11.19

-11.19 Longitud: -74.66

-74.66 Referencia: 7 km al norte de Satipo, Junín

Debido a su profundidad intermedia, el movimiento fue percibido de manera leve a moderada por la población de la zona, sin que hasta el momento se hayan reportado daños materiales ni víctimas, según información preliminar.

Monitoreo permanente

El IGP recordó que el Perú se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo, por lo que recomendó a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y contar con un plan familiar de emergencia.

Las autoridades continúan con el monitoreo de la zona ante cualquier réplica o eventualidad asociada al evento sísmico.