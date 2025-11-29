En una acción conjunta ejecutada por el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y la División de Inteligencia de la Región Policial Ica, agentes especializados lograron la detención de Deyfred Javier Sánchez Mijares de 27 años, alias “El Chamo Fresita”, ciudadano venezolano, quien es investigado por su presunta participación en el delito de estafa agravada en agravio de la empresa iqueña Ica Solar Energy S.R.L.

Sorprendieron a empresa

La intervención se llevó a cabo alrededor de las 2:14 de la tarde del último jueves, en la ciudad de Lima, como parte de la operación denominada “Remesa Controlada desde Ica”.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, Sánchez Mijares estaría implicado en hechos ocurridos entre el 24 y 25 de noviembre de 2025, cuando la empresa afectada reportó la pérdida de mercadería valorizada en S/18 400, entre paneles solares, baterías de litio e inversores.

Las investigaciones preliminares indican que la empresa habría sido víctima de un engaño a través de comunicaciones y solicitudes falsas que permitieron retirar equipos especializados sin cumplir las condiciones comerciales establecidas.

El sujeto fue intervenido cuando acudía a recoger cinco cajas consignadas en la empresa de transportes Flores Hermanos, presuntamente con los artículos sustraídos. Los agentes lograron recuperar la totalidad de las especies, consideradas de alto valor comercial debido a su uso en sistemas fotovoltaicos.

Durante la intervención también se incautó un teléfono celular Samsung Galaxy A12 y accesorios, que serán analizados como parte de las diligencias para determinar si contienen información relevante para la investigación.

Luego de su detención, Sánchez Mijares fue trasladado a la sede del área de investigación en la ciudad de Ica, donde deberá rendir su manifestación y continuar con el proceso que será dirigido por el Ministerio Público.

