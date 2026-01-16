Tras una labor de inteligencia de agentes del Departamento Antidrogas (Depandro) se intervino hoy un departamento en el tercer piso del edificio en el pasaje San Cristóbal Nº 300, jurisdicción del distrito Gregorio Albarracín, donde se halló 12 granadas tipo piña, 6 kilos de marihuana y algunos gramos de cocaína; en el lugar de detuvo a tres personas que estarían involucradas en el delito de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de material de guerra. El hallazgo de material bélico y droga se efectúa 9 días después de otra intervención policial similar, cuando en un inmueble de la avenida Jorge Basadre Grohmann de la asociación Teodoro Rodríguez Pisco o sector conocido como “Ciudad Perdida” se encontró 4 granadas (tres originales y una réplica) y 22 k de Cannabis Sativa (marihuana), con detención de dos jóvenes (hombre y mujer) que se hallan en proceso de investigación.

Seguimiento y hallazgo

Minutos antes del mediodía de hoy los agentes del Depandro llegaron al predio Nº 300 de tres pisos en el pasaje San Cristóbal Nº 300, una arteria al que se accede por la avenida Collpa y está a una cuadra al oeste de la avenida Humboldt. Al fondo de ese pasaje sin salida se encuentra el colegio particular San José de Nazaret.

De forma preliminar se conoció que el seguimiento a un joven condujo a los agentes PNP a dar con ese edificio, al que accedieron al departamento en el tercer nivel y encontraron 12 granadas de guerra tipo piña en un velador de madera y seis paquetes que contenían marihuana estaban en un cajón de un ropero de madera.

Tres intervenidos

Ante el sorprendente hallazgo, se logró reducir a las tres personas que tendrían relación con el departamento alquilado, quienes fueron esposados y luego los policías interventores solicitaron la presencia de un representante de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y del personal policial de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) ante la presencia del material explosivo peligroso.

Los varones fueron retirados de la vivienda cubiertos por completo con mantas

Llega fiscal e identifican

Hasta el lugar llegó la fiscal antidrogas Valery Guerra Luque con una comitiva del Ministerio Público; también se hizo presente el general PNP Herbert Luna Velarde, jefe policial de Tacna, para seguir de cerca la diligencia de los policías interventores. Posteriormente los varones fueron identificados como Rivaldo Mamani Checalla, Gabriel Arcaya Quispe y Gabriel Martínez Kuong, todos de nacionalidad peruana.

Continúa la investigación

Las investigaciones de la PNP por ese hallazgo de granadas y droga en ese edificio del pasaje San Cristóbal continuaba hasta la noche, ya que por una fuente policial se supo que el caso guardaría relación por la intervención del Grupo Terna entre los días 6 y 7 de enero en el sector “Ciudad Perdida”; además no se descartaba la detención de más personas presuntamente inmersas en una organización criminal.

Caso anterior

A las 22:30 h del martes 6 se inició un operativo del Grupo Terna en la avenida Jorge Basadre Grohmann intersección con la prolongación 2 de Mayo, donde se detuvo al chileno Leandro Eliecer Araya Plaza (22) y a la peruana Maricielo Milagros Madriaga Pachas (25).

En esa ocasión policías revisaron el inmueble, manzana H, lote 14, donde habitaba el extranjero Araya, y hallaron 37 paquetes conteniendo en total 22 kilos de marihuana; también se encontró cuatro granadas defensivas de mano (material de guerra).