Después de 15 días de estar desaparecida, la empresaria Daysi Rossana Rojas Quenta (65) fue encontrada sin vida al interior de su vivienda ubicada en la urbanización Santa Elena del Cercado, a inmediaciones de la calle Pacheco Céspedes. La mujer que tenía a su cargo una empresa de transporte interprovincial que prestaba servicio a Arica (Chile) habría sido asesinada por personas en proceso de identificación y luego sepultada en su predio, causando conmoción entre sus vecinos sobre la forma cómo fue hallada.

Policía se moviliza

Policías de las secciones Búsqueda de Personas Desaparecidas y Homicidios del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) se movilizaron la tarde y noche de ayer hasta la casa de material noble y de dos pisos donde residía Rojas, tras ser alertados sobre la presencia de un cuerpo que estaría cubierto con tierra y cemento en un espacio de la parte baja de la escalera que conduce al segundo piso del inmueble.

Amistades alertan

Según las indagaciones, una amiga indicó que el 25 de marzo del presente año había perdido comunicación con Daysi Rossana y se desconocía su paradero; después otras amigas de la promoción 78 de la IEP Corazón de María se sumaron en la búsqueda y acudieron el 31 de marzo a la sede del Depincri para denunciar la desaparición, ya que de forma extraña o sospechosa el celular de la empresaria era manipulada solo para mensajes de texto por el WhatsApp y no respondían llamadas ni dejaban mensajes de audio.

Revisan vivienda

Ayer por la tarde se utilizó los servicios de un cerrajero para acceder a la vivienda por un portón de la cochera. En las afueras de la casa y al interior había bolsas de cemento, algunos con material de construcción en desuso que evidenciaba la realización de trabajos recientes efectuados en el lugar.

Personal de Homicidios del Depincri trabajó por horas en la urbanización Santa Elena

Después, con el aval y participación de la fiscal Jossie Sánchez Sumari se realizó el trabajo de picado con cincel y comba de una estructura de concreto en un espacio de la escalera, hallándose el cadáver envuelto en una especie de manta o sábana. El cuerpo de la mujer había sido cubierto con tierra y cemento.

Arduo trabajo

El trabajo de retiro del cadáver de esa construcción en la casa se prolongó hasta pasado la medianoche, mientras en el exterior estaban los familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo de Daysi Rossana estaban dolidos.

Empresa de transporte

La mujer por años se había dedicado a la empresa de transporte interprovincial de Tacna (Perú) a Arica (Chile) y viceversa; contaba con buses para el servicio de transportes y fue gerente de la empresa Cooperativa Perú.

De acuerdo a la información brindada por los vecinos, Daysi Rossana contó en vida que tiene una hija que radicaría en Estados Unidos. La empresaria vivía sola en la casa de la urbanización Santa Elena que habría heredado de sus padres, donde por un tiempo compartió con un hermano que se hizo presente ayer.

Policía investiga

Otra información que recibió la PNP es que Daysi Rojas solía defender los espacios públicos de la urbanización Santa Elena y no era vista bien por personas que se apropiaron de terrenos que estaban destinados para áreas verdes en la zona residencial.

También, a fines Rojas habría contratado obreros de construcción civil para unos trabajos al interior de la casa; después esos hombres en un número de cinco fueron vistos en el exterior del predio en actitud sospechosa antes de la desaparición de la empresaria.

Policías del Depincri constataron que varios predios de la urbanización Santa Elena cuentan con sistema de cámaras de seguridad y vienen recabando información que pudiera servir para esclarecer el caso. También se espera el resultado de la autopsia a realizarse en la morgue de Tacna.