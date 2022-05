Para el abogado defensor del gobernador regional de Tacna Juan Tonconi Quispe, Vladimir Somocurcio, la autoridad es objeto de una persecución indebida por no controlar a su personal. Así lo expresó en su exposición en la audiencia de prisión preventiva por 18 meses contra la autoridad regional y otros diez investigados por el delito de colusión agravada por el pago de adelanto por la compra de equipos biomédicos para el hospital regional.

El letrado rechazó el sustento presentado por el fiscal Anticorrupción Ludwing Flores y desacreditó el testimonio del aspirante a colaborador eficaz. Precisó que Tonconi inicialmente no estaba incluido en la investigación fiscal, luego fue considerado como testigo y terminó siendo sindicado como el líder de una presunta organización criminal.

Defensa del gobernador

Agregó que el fiscal solo copio el informe de control de la Contraloría, pero no consideró las conclusiones donde no se observa participación de Tonconi sobre el pago de las valorizaciones y tampoco existir documentos firmados donde el gobernador de las órdenes.

Según Somocurcio dos pruebas de información periodística no existiría y descalificó el testimonio del aspirante a colaborador eficaz por tener información inexacta y que no debería creerse su declaración por no estar corroborada.

También cuestionó el informe policial sobre el seguimiento al exgerente general Eddy Huarachi por no certificarse que sea realmente él en las imágenes de una grabación y haber contradicciones en el testimonio del investigado exgerente de Infraestructura Henrry Chique.