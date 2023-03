En entrevista con Correo el alcalde Demetrio Cutipa Vilca se sincera acerca de la forma de trabajo que implementará. Asegura que pondrá el bienestar de la población por encima de los formalismos.

Se cumplen dos meses desde que asumió el cargo ¿qué es lo que ha podido encontrar?

Ya tenemos información al 100% del estado situacional en que se haya la municipalidad y estamos tomando las medidas correctivas, tenemos todas las obras ya por continuidad en la etapa de ejecución y también tenemos todas las áreas funcionando al 100%.

¿Cómo va el tema de avance en obras?

La mayoría está en una etapa final en un 80% y otras que se están reiniciando, hasta el momento el saldo es positivo a pesar de los inconvenientes que hemos encontrado en el camino.

¿Qué inconvenientes han encontrado?

Básicamente la parte documentaria, información, nos han dejado muchos pendientes por ejemplo han hecho adquisiciones de vehículos y no han hecho los pagos, incluso nos han dejado documentación faltante, a eso le estamos dando solución. No nos quejamos de los activos y pasivos, nosotros asumimos todo eso, tenemos que seguir para adelante pero eso no quiere decir que vamos a hacer omisión en dar información a la población en los 100 días.

¿Qué pagos no se habían ejecutado?

Básicamente de los vehículos, de la cisterna, una miniván, una camioneta Nissan que está parada en la unidad formuladora, el minibús que se encuentra acá, también chalecos, cascos e implementos de seguridad y también un dron, que no han tenido ningún pago, hay documentos faltantes y nosotros no podemos cometer el error de pagar hasta no hacer una investigación profunda y saber si realmente todo ha sido un proceso legal, esos vehículos no se pueden utilizar todavía están sin placas.

¿A cuánto asciende el pago?

Son proyectos que han venido por diferentes componentes, son un aproximado de 600,000 soles en su totalidad, eso comprende vehículos chalecos, estamos haciendo la evaluación por cada componente para ver si realmente el proceso ha sido formal y de manera debida, y verificar que todos los artículos comprados cumpla los estándares de calidad de acuerdo a los términos de referencia. Nos parece que la gestión anterior ha hecho el proceso de manera apresurada, algunas son necesarias pero la forma en que se ha llevado y nos han dejado nos dificulta para darle su uso, teniendo en cuenta que necesitamos unidades móviles en seguridad ciudadana y tenemos dos que se han adquirido, simplemente la empresa adjudicada no está haciendo el trámite de placas.

¿Seguridad ciudadana con cuántas unidades cuenta hoy?

Tenemos tres unidades que ya tienen más de 10 años de uso, de alguna manera estamos tratando de que todavía estén en funcionamiento, por eso que se ha hecho el requerimiento, también estamos contemplando la compra de motos para llegar a los sectores más alejados que son el Intiorko y el sector 7, la agenda para nosotros todo este tiempo ha sido muy recargada porque hemos cambiado la modalidad de atención a la población tenemos las puertas abiertas y tenemos la atención directamente en alcaldía de todas las inquietudes y necesidades que tiene la población.

Le hemos escuchado decir que está dispuesto a hacer a un lado el formalismo, hacer que las cosas avancen y que asumirá cualquier denuncia

Claro, la población no puede esperar, en los primeros días habían dos vehículos en gestión ambiental que no operaban por algo pequeño, solamente era el alza contenedor cuya bomba hidráulica estaba mal, yo les digo que es sencillo de arreglar pero me dijeron que había que esperar el presupuesto y que era todo un proceso, yo sé que es indebido pero tuvimos que sacar de otro vehículo que ya no está en uso y gracias a Dios era similar y solo era cuestión de sacarlo y cambiarlo, funcionó, por cosas pequeñas no estaban circulando los vehículos; entonces nosotros estamos dando las facilidades para poner operativas todas las unidades y es que la población no puede estar con basura en las calles un solo día, no podemos esperar a que haya presupuesto, tenemos que ser más dinámicos y ese formato está de trabajo estamos transmitiendo a toda la gestión en todas las áreas.

¿Reitero usted que asumirá cualquier responsabilidad?

Si las cosas están bien hechas sin que haya algo indebido no tengo temor de verdad, hay muchos funcionarios que por el temor de ser sancionados no quieren firmar documentos, tienen muchas dudas y hay cosas que son mínimas, uno tiene que tomar decisiones como autoridad y político, por ejemplo hay ordenanzas pero hay que ver el aspecto social, por ejemplo en el comercio ambulatorio no podemos ser tan rígidos y decirles que se retiren del lugar, tenemos que negociar, entrar a ver la realidad de las personas, son seres humanos como nosotros, también tienen necesidades, hay que buscarles la solución, eso lo estamos tomando con mucho cuidado siempre pensando en el bienestar de la persona.