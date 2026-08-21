Con diversas actividades cívico patrióticas la población de Calana celebró los 154 años de creación política de dicho distrito.

En la parroquia San José se celebró la misa y Te Deum, luego se trasladó la bandera por las principales calles y se realizó el desfile en la avenida Varela.

Proyectos en ejecución

El alcalde de la jurisdicción Enrique Taquila Huarina indicó que los tres principales proyectos que se están ejecutando son el asfaltado de la avenida Caplina, valorizada en 1.5 millones de soles y que se entregará en dos meses; la electrificación del sector Vilauta y la compra de dos tractores agrícolas.

Mencionó que se entregó la plaza de Villa Pacífico, la losa deportiva y plaza en Piedra Blanca, cámaras de videovigilancia y motocicletas.

“Me voy por la puerta grande”

“Estamos de fiesta estoy muy contento, me voy por la puerta grande, creo haber cumplido con la población y si faltó algo por ahí pido disculpas, la siguiente autoridad continuará con ello”, manifestó.

Según el burgomaestre se ha cumplido con el 90% de compromisos asumidos durante la campaña electoral. Recomiendo a la siguiente autoridad gestionar ante Provias la construcción de un nuevo puente en Piedra Blanca el cual se obstruye durante la época de avenida.