El alcalde provincial de Tacna Julio Medina Castro desconoce la nulidad de la subasta de tres terrenos que fue aprobada por mayoría del concejo municipal al alegar que el proceso esta judicializado.

MIRA AQUÍ : Universidad Basadre no entrega ambientes a contratista lo que retrasa inicio de obra

La autoridad edil sostiene que al estar en curso una investigación fiscal para ver la legalidad de la aprobación de la subasta pública hecha el 20 de diciembre del 2021 no podría ejecutarse los acuerdos posteriores tomados sobre el acuerdo observado. “El ejecutivo no puede pronunciarse hasta que se resuelva este tema por la Fiscalía”, acotó.

Postura por denuncia

El burgomaestre luego evitó declarar respecto al proceso de subasta al aducir que esta en investigación e informó que designó al abogado Cristian Astete para ver el caso. Solo respondió “yo me abstengo por estar en la Fiscalía y usted no me puede obligar”, sostuvo.

MIRA ESTO : Regidores del municipio provincial de Tacna desfilan ante la Fiscalía Anticorrupción

Consultado sobre su asistencia a declarar por la investigación en su contra por el presunto delito de negociación incompatible por la subasta de los tres terrenos de la municipalidad, dijo que no fue notificado hasta el momento por la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tacna. “En mi domicilio y la municipalidad no se recibió ninguna notificación para declarar, tampoco a mi correo personal, tal vez enviaron a otro mail por error, yo comunique cuál es el oficial”, expresó el alcalde.

Los regidores informaron anteriormente a Correo que fueron notificados a través de sus correos electrónicos para declarar sobre su postura en las sesiones de concejo sobre la subasta de terrenos y bajo la misma modalidad debió ser informado Medina.