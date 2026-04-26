En un operativo conjunto entre la Fiscalía, La Policía Nacional, la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Municipalidad Provincial de Tacna, ejecutado la madrugada del sábado, fue intervenido el supuesto restaurante “Sazón del mar”, que funcionaba en realidad como una cantina clandestina en la avenida Tarata Nº 529 en al ciudad de Tacna.

En dicho establecimiento se halló seis mujeres que cumplían el oficio de “damas de compañía” y 20 varones ebrios como clientes. El local fue multado con el 100% de una unidad impositiva tributaria ascendiente a 5,500 soles y el cierre temporal.

Local con cables expuestos

En ese recinto se constató riesgos o inseguridad, por tener cableados expuestos y conexiones precarias. El bar se ubica en una zona considerada roja por el alto índice de hechos delictivos.

Los interventores acudieron también a los night clubs “Fantasías” y “Las Visitadoras” en el Parque Industrial para un control de identidad de los asistentes.