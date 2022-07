La presidenta de la Cámara de Comercio de Tacna y excandidata a la vicepresidencia del Perú Corinne Flores Lemaire expreso su preocupación y la de gran parte de la ciudadanía dada la crisis política y económica que atraviesa el país en la gestión del presidente Pedro Castillo.

“Creo que todos estamos muy preocupados, todos los ciudadanos a nivel nacional, porque estamos viendo que el presidente está siendo señalado con bastantes indicios de corrupción, vemos que para la Fiscalía ya hay cuatro hechos”, manifestó la empresaria.

Vacancia por incapacidad

Manifestó que constitucionalistas aseguran que ya hay como vacar al mandatario por incapacidad moral y qué hay más de 43 congresistas que de alguna manera están protegiendo al presidente y no están cumpliendo con el rol que les competen. “Entonces no sabemos si el presidente llega a septiembre y otros dicen que no llega al 28 de julio, pero el 28 de julio ya está en ciernes y todavía no se va a dar nada”, aseguró.

Flores remarcó que la otra preocupación es la situación de Dina Boluarte, quién tiene un proceso en el Congreso que sería visto en agosto, por haber firmado como vicepresidenta del Perú y ministra de desarrollo e inclusión social y representante del Club Apurímac.

“Cada vez hay más ciudadanos qué consideran que el presidente debe salir, no solo por los temas de corrupción, sino que no ha habido una conducción realmente de un gobernante, de un estadista, sentimos qué el Estado está ausente”, subrayó la presidenta de la CCIPT.

Consejos de ministros infructuosos

Acotó que hay situaciones que se contravienen como por ejemplo los 18 consejos de ministros en las regiones, en la que se gastan miles de soles pero que no han dado resultados como es el caso de la “Agenda Tacna”.

“Se han priorizado como 262 proyectos vitales e importantes en distintas regiones, pero vemos que no va a cumplir nada de lo que ha ofrecido, no hay un acta, no hay presupuesto, solo hay populismo y solo habla de una (asamblea) constituyente”, cuestionó Corinne Flores.