La vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna (CCIPT), Corinne Flores Lemaire, si bien resaltó que todo el país esperaba un cambio de gabinete porque el premier Guido Bellido Ugarte era la “voz altisonante”, advierte que no hay que confiarse porque podría ser en un “entretenimiento para la tribuna” mientras trabajan la nueva constituyente.

MIRA: Informe para sanción a subprefecto de Alto de la Alianza

La empresaria indicó que de alguna manera se cree que con esta reconformación se va a cambiar el curso de la historia, precisa que se designaron personas cuestionadas como ministros, mencionando a Luis Barranzuela en la cartera del Interior y que fue abogado de Vladimir Cerrón.

Distracción

“Ojalá den la talla pero veo más de lo mismo, preocupa aún el papel preponderante de Cerrón, no vaya a ser que sea un tema distractivo, ojalá que no sea una jugada de ajedrez, de hacer tiempo mientras trabajan la nueva constitución”, apuntó.

La excandidata a la vicepresidencia de la República comentó que se ve que los congresistas del partido Perú Libre no están de acuerdo con este gabinete, pero dijo que habría que ver qué tanto.

Anotó que vamos ya dos meses que no hay gobernabilidad y que el presidente Pedro Castillo Terrones culpa a los empresarios por el alza del dólar, alimentos y servicios básicos. Agregó que encima ahora hay que esperar un mes más para que el Congreso de el voto de confianza. “El Perú no está para eso, el ciudadano de a pie no quiere más de esto”, acotó.