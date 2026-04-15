Los candidatos a senadores y diputados por el Partido Cívico Obras del postulante presidencial Ricardo Belmont Casinelli, acompañados de un grupo de militantes, protagonizaron hoy un “plantón” en el frontis de la sede de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Tacna exigiendo que se agilice el conteo de votos para la elección de las autoridades representantes por la región de Tacna.

La candidata a senadora regional Gisela Ticona Coaguila señaló que mientras en otras regiones del país, como la zona andina y selva, el conteo de votos para senadores y diputados marcha a más del 40%, sin embargo en la ODPE Tacna apenas tiene un 9% de avance, lo que acreciente el temor de que se esté tratando de favorecer a otros partidos políticos.

Recordó que en Tacna el candidato Ricardo Belmont Casinelli obtuvo una mayoría abrumadora de 16% por encima de sus contrincantes como Keiko Fujimori, Roberto Sánchez Palomino y Rafael López Aliaga, lo que debería reflejarse en la elección de senadores y diputados.

Exigió a la ODPE Tacna encabezada por Víctor León Cajachagua transparentar el conteo de votos en la región cuyo 90% de electores se encuentra dentro del casco urbano de la ciudad de Tacna por lo cual no debería demorar tanto el tener las actas y los resultados oficiales.