Luego que el incendio en el Mercado Central de Tacna fue sofocado en su totalidad los comerciantes del sector de “La Rampa”, cuyos puestos fueron afectados, lograron ingresar para constatar el desastre y desolación por el fuego.

Se pudo conocer que 10 tiendas fueron destruidas en su totalidad y seis resultaron con daños parciales. Se reportó la pérdida de grandes cantidades de mercadería como licores, bebidas energizantes, perfumería, cigarrillos, chocolatería y otros que eran bastante apreciados por los turistas chilenos.

Comerciantes piden a las autoridades agilicen la investigación. (Foto: Difusión)

Demandan una investigación

Julia Mena, presidenta de la asociación de comerciante ‘La Rampa’, sostuvo que son 33 socios que cuenta ese sector comercial y el incendio los ha sumido en tristeza profunda por las pérdidas de sus fuentes de trabajo, ya que algunos comerciantes viven del día a día e incluso afrontan préstamos bancarios.

Mena pidió a las autoridades agilicen la investigación para establecer fehacientemente la causa del incendio, ya que sostuvo que siempre fueron cuidadosos en el sistema eléctrico interno.

Perdieron abundante mercadería

Ayer, peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri) inspeccionaron el lugar devastado y hoy también lo harán expertos en siniestros. Después se procederá con las labores de limpieza.

Si bien el punto del incendio fue en “La Rampa”, horas después se supo que los comerciantes de los dos niveles del Mercado Central tuvieron que limpiar paredes y pasillos, también ventilar sus ambientes por el olor de humo que se había acumulado. Comerciantes vieron con tristeza sus puestos de venta y mercadería destruida, algunos laboraban con prestamos bancarios.