Con llanto inconsolable y el dolor de sus seres queridos fueron sepultados los restos de las víctimas del triple choque suscitado la mañana del sábado en el distrito de Pocollay.

En el ex Cementerio General de Tacna, ahora nombrado Presbítero Sebastián Ramón Sors, fueron enterrados primero los esposos Miguel Espinosa e Irma Nélida Pacheco Machaca (49) quienes viajaban en el camioncito Kia que fue arrollado por el volquete de Frist Velásquez Limachi (29).

“Dios cumplió su obra con Sarita”

Luego, a las 17 h aproximadamente, fue depositado en un nicho el cuerpo de la joven estudiante de enfermería Yushara Leidi Miranda Mamani (23) llamada cariñosamente “Sarita”, quien caminaba por la avenida Celestino Vargas y fue arrastrada por los vehículos participantes en el choque.

“Cada día que pasa en nuestras vidas Dios hace una obra con nosotros, cada día Dios construye, cuando Dios acaba la obra Dios dice ‘se acabó, te vienes conmigo”, Sarita ha partido físicamente pero eso no significa que Dios sea descuidado de ella sino que Dios dijo que ya acabó su obra”, señaló el pastor de la iglesia cristiana a la cual asistía “Sarita” con su familia.

Emotivos mensajes dieron familiares y amigos de la joven estudiante de enfermería. (Foto: Difusión)

Se fue en paz, sin odio ni rencores

Dijo que en estos momentos de dolor uno se da cuenta que el dinero en realidad no tiene valor, que los títulos o grados no los libran de las tragedias y que lo único qué puede salvarnos es la esperanza. “Sarita está en paz, el partir de esta tierra solo es temporal, no es que nunca más lo vamos a volver a ver, en unos años la volveremos a ver si mantenemos nuestra esperanza en el señor”, remarcó.

Destacaron que era una persona noble colaborativa y que todo esto gracias a la obra del señor realizado en su persona y que se ve en paz sin odios ni rencores. “Uno no es bueno porque sí, lo es porque Dios lo hace bueno cada día y Dios hace una obra en nosotros, hoy Dios ha querido recogerla porque ya terminó su tiempo, el mensaje que nos deja es que nosotros también trabajemos con Dios y empecemos a hacer una obra, hay que darnos la oportunidad y decir señor haz de mi algo bueno”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR | Chofer huye luego causar choque frontal en la carretera de Tacna a Tarata

Los restos de Yushara Leidi Miranda Mamani fueron luego depositados en un nicho del cuartel Jardines de la Beneficencia del ex Cementerio General. Hasta el lugar llegaron además de los familiares compañeros de la estudiante de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

Chofer acusado por homicidio culposo

Se supo que hasta ayer permanecía detenido el chofer del volquete causante del accidente Frist Velásquez Limache y que todavía se estaban desarrollando diligencias y peritajes como parte de la investigación por presunto homicidio culposo.

Cabe anotar que el accidente se suscitó el sábado minutos antes de las 7 h en la esquina de la avenida Celestino Vargas y Hermanos Reynoso cuando el volquete al parecer con problemas en los frenos impacto violentamente contra el auto Kia Picanto Z5P-292 y el camión pequeño KIA K2700 de placa Z6M-872. Producto de la colisión fallecieron en el acto la joven estudiante que caminaba a la posta de Pocollay y la pareja de esposos que viajaba en el camioncito Kia.