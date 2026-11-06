Trabajadores de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) en Tacna efectuaron una protesta exigiendo la actualización de su escala salarial, el cual consideran que se encuentra “congelado” desde hace 15 años.

La actividad que congregó a unos 30 servidores se desarrolló la tarde del miércoles frente a las instalaciones de la Sunat, en la esquina de la calle Zela y el pasaje Vigil en la ciudad de Tacna.

Reajuste como otras instituciones

Según indicaron, esta medida se realiza de forma previa al paro nacional convocado para el 25 de noviembre y la vigilia programada para el miércoles 18 de noviembre a nivel nacional, exigiendo que se reajusten los sueldos al igual como está ocurriendo en otras instituciones como Sunarp, Sunafil, Indecopi, SBN, Poder Judicial y el Congreso, con miles de soles en bonos.

“Mientras Sunat está siendo relegada, hay trabajadores que no tienen una línea de carrera hace 15 años y los sueldos perdieron valor, al menos el 60% de su capacidad adquisitiva, Sunat tiene un informe favorable del MEF, pero el propio MEF emitió un oficio negandole la escala salarial de la Sunat dejando al aire a miles de familias que afrontan la crisis económica y Fenómeno del Niño”, se quejaron.

Añadieron que estos “plantones” se realizan a nivel nacional en las más de 20 sedes que tiene la institución.