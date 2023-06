Con siete votos contra seis los regidores de la Municipalidad Provincial de Tacna desaprobaron autorizar el viaje del alcalde Pascual Güisa Bravo a Arica para participar en la ceremonia por el Día de la Respuesta que realizará el consulado peruano el 5 de junio.

En la sesión realizada el miércoles a las 17 h votaron en contra los concejales Roger Solís, Amalia Turpo, Judith Laguna, Walter Vildoso, Enrique Vega, Alexander Flores y Severina Chambi; mientras que lo hicieron a favor Nora Morales, Rodrigo Villanueva, Renato Arias, Fernanda Muñoz y José Huamán. El concejal Juan Torres no estuvo presente ya que solicitó licencia por salud.

Alcalde: “No me perjudican a mi”

Cabe anotar que hay un pedido de suspensión contra Solís lo cual habrá motivado que el alcalde y uno grupo de concejales se distancien de otro bando encabezado dicho regidor.

Al respecto ayer tras inaugurar vías en La Natividad el burgomaestre Pascual Guisa lamentó que un grupo de regidores no haya aprobado su periplo.

“No han aprobado pensando que me perjudican a mí, pero no, yo solo soy representante del pueblo de Tacna que debería de rendirle los honores a nuestro héroe Francisco Bolognesi, son los regidores que votaron en contra quienes tienen que decir cuál es la razón por la que no quieren que el pueblo de Tacna le rinda honores a nuestro héroe Bolognesi”, cuestionó.

Acotó que ya conocía la posición del regidor Roger Solís pero que habría preguntarle a los otros las razones por las que se están “dejando arrastrar” en contra de que un acto que es netamente histórico como es el homenaje al defensor del Morro.

Esta pendiente la sesión de concejo para tratar el pedido de suspensión del regidor Roger Solís por tener una sentencia de sala.