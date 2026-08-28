El jefe de la Región Policial de Tacna General PNP Helbert Luna Velarde confirmó ayer la llegada de la presidenta de la república Keiko Fujimori Higuchi a Tacna, para participar hoy en los actos celebratorios por el 97º aniversario de la reincorporación de la Ciudad Heroica al Perú.

“Se va a dar la cobertura de la seguridad a las diferentes autoridades que van a visitar la ciudad Heroica en esta importante fecha que es la reincorporación dentro de ellos va a estar presente la presidenta de la república, ya se tiene confirmado y es necesario que ella que personifica a la nación tenga la seguridad del caso”, señaló el oficial.

Alerta absoluta

En ese sentido dijo que se está disponiendo una alerta absoluta con todo el personal, vale decir que se va a contar con el 100% de efectivos de la región Tacna así como de las diferentes unidades desconcentradas.

Precisó que se restringirá las calles aledañas al Paseo Cívico con todo un dispositivo de seguridad dividiendo el centro en siete sectores.

Ciudad cubierta

Son en total más de 2,000 efectivos policiales los que formarán parte del operativo cubriendo el servicio en los sectores establecidos así como en las dependencia policiales.

Junto con la jefa de estado llegarían por lo menos cinco ministros de estado, además de senadores y diputados.