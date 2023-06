El consejero regional Miguel Sierra Cayo, representante del Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna, ha salido al frente para defender a los militantes que han trabajado y se han sacado el “lancho” en la campaña electoral y que ahora son retirados del Gobierno Regional de Tacna. Y los que ingresan incluso son gente que ha hecho contra campaña a la organización política. Además, cuestionó que un consejero regional esté detrás en la designación de nuevos funcionarios en la gestión de la ahora gobernadora regional provisional Liliana Velazco Cornejo.

¿Cómo evalúa las dos primeras semanas de la gestión de Liliana Velazco? No pensé que iba hacer tantos cambios, se esperaba que haga unos cuántos, pero no lo que está haciendo. Y menos que se ataque al gobernador regional (Luis Torres), eso me parece muy mal de su parte.

Los proyectos en el GRT están paralizados

Ha retirado a casi todos los funcionarios, y ahora a los trabajadores. Muy mal. Ya parece otra gestión, no la de Fuerza Tacna. Ha sacado a todos los gerentes y subgerentes, directores, etc., y lamentablemente eso está causando un retraso en todos los proyectos que ya estaban avanzados. Le pongo como ejemplo la obra del colegio Luis Alberto Sánchez, que ya estaba en proceso de licitación, pero ahora ya no hay la comisión porque han despedido a todos sus integrantes... Así como esta obra, hay muchos en la misma situación. Al final, ¿quiénes son los perjudicados?

¿Y los que ingresan no son de Fuerza Tacna? Vimos la designación de Saúl Quintanilla como gerente general, que a los días fue cesado, pero tenía su relación con puestos de trabajo. Y los que ingresaron, incluido él, tenían sentencias, investigaciones, denuncias, etc. Y ahora lo premian designándolo representante del GRT en el directorio del PET.

¿Los cambios continuos están generando retraso? Están improvisando todo, y eso está causando retraso en la gestión. Luis Torres dejó un techo muy alto. Hay como ocho proyectos observados de la anterior gestión por fallas en los expedientes y documentación falsa que tenían que retomarse y ahora están paralizados. Se espera que salga cuanto antes y avance como debe ser.

Liliana Velazco está siendo mal asesorada

¿Por qué considera que Velazco asumió esta postura? Está siendo mal asesorada, y la están haciendo tomar malas decisiones. Ella derrepente no conoce bien de gestión pública, como yo, pero uno va aprendiendo poco a poco. Además, el hecho de sacar a toda la gente de Luis Torres evidencia que no solo se quiere quedar tres meses, como lo repite a cada rato, sino los cuatro años de la gestión.

¿Eso quiere decir que trabajan para que Luis Torres siga con detención? La verdad no sé quién o quiénes están detrás de esto. He visto a excandidatos de Fuerza Tacna detrás de la gobernadora, los que perdieron las elecciones en sus distritos ahora quieren gobernar, están poniendo gente en el GRT según vi la publicación de unos chats en los medios.

¿Y dónde quedan los que trabajaron en la campaña? Lamentable. Hay mucha gente que ha apostado por el movimiento Fuerza Tacna, y les ha costado. He visto en campaña cómo se han esforzado para ganar las elecciones, y no es posible ni justo que ahora ingresa Liliana Velazco Cornejo y los saca a todos. Estoy en desacuerdo y expreso mi malestar e indignación con esto.

Ingresa gente que complotó con Fuerza Tacna

¿Y los que ingresan no son de Fuerza Tacna? La gente se ha sacado el lancho en la campaña, incluso yo vengo de la campaña anterior (2018), los conozco, sé de su trabajo para el triunfo electoral y no es justo que ahora ingresa Liliana Velazco Cornejo y los retire, y de qué manera. Y ¿para qué?, para que ingrese gente que ni siquiera ha estado en la campaña y lo peor es que incluso actuaron en contra de Fuerza Tacna.

¿Se ha reunido con la gobernadora regional provisional? No. El miércoles hubo sesión de Consejo, dijeron que iba a asistir, pero no llegó. Sin embargo, se acordó citarla al pleno más adelante. Incluso podría ser para la próxima semana.

¿Y qué le preguntaría o cuestionaría? Uno sería la designación de nuevos funcionarios, muchos de ellos con procesos de investigación, sobre los cambios que está haciendo, y su plan de trabajo por los tres meses que dice estará en el cargo, entre otros.

¿Y conoce al nuevo gerente general del GRT? Qué necesidad había para traer un gerente general de afuera, habiendo tantos profesionales capaces en Tacna. El nuevo funcionario (Julio Granados Cutimbo) es de Moquegua, ha trabajado en un municipio de Ilo, y no sé qué va a hacer en Tacna. Yo creo que, para dar solución a los problemas, primero hay que conocer la realidad, si no conoce qué solución va a dar. No sé quién está detrás de esto, derrepente un moqueguano está metido. El de Abastecimiento es uno que también creo que viene de Moquegua.

Consejero detrás de cambios en GRT

¿Se dice que un consejero estaría detrás de los cambios? Me gustaría que los periodistas investiguen dónde han trabajado los funcionarios que han entrado con Liliana Velazco Cornejo. Muchos vienen de Pocollay, otros de Calana. Sería muy lamentable que hayan consejeros que estén detrás de todo esto, que ahora coloquen a su gente en el GRT.

¿Hablamos del consejero Juan Ramos Arocutipa? El nuevo funcionario de apellido (Milber) Oroche ha trabajado en el municipio de Calana como gerente municipal en la gestión del exalcalde Juan Ramos Arocutipa, y ahora es el nuevo gerente regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial el GRT. Lo mismo pasa con la Abog. Magdalena Del Rosario Mena Caipa, que es la nueva gerente regional de Asesoría Jurídica del GRT, ¿dónde laboró?, en Calana, ¿en qué gestión?, la de Juan Ramos Arocutipa. Muchas casualidades no cree.

Y se trata del consejero que apeló al JNE tras el rechazo a la suspensión de Luis Torres. Y para eso buscaban la suspensión en el Consejo, para colocar ahora en la gestión de Liliana Velazco Cornejo a su gente y en cargos claves. Los “moralistas” solo se ponen en evidencia.

Velazco sería expulsada de Fuerza Tacna

¿Cuál es la condición de Liliana Velazco en Fuerza Tacna? En la gestión pasada, cuando ingresaron tres consejeros por Fuerza Tacna, dos de ellos tuvieron una actitud que no iba con los lineamientos de la organización política, y fueron expulsados. Me refiero a José Luis Málaga Cutipé e Iván Copaja Aguilar.

¿Y eso pasará lo mismo con Liliana Velazco? Vamos a reunirnos más adelante. Hay muchos afiliados a Fuerza Tacna como la actual gobernadora regional provisional y otros excandidatos que derrepente van a tener que ser expulsados del Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna.

¿Cómo califica la actitud de la gobernadora provisional Liliana Velazco? En mi opinión, algo que es importante en la vida es la lealtad y gratitud, uno debe ser leal y agradecido, son cosas muy importantes que uno debe tener presente siempre. Aquí ha habido un acto de deslealtad e ingratitud de parte de la ahora gobernadora.

¿Y no ve aquí una traición? Yo creo que sí, una traición al líder de Fuerza Tacna, a la organización política, a los miles de simpatizantes que nos han apoyado en la campaña electoral y que ahora los están sacando del GRT.