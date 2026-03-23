La demora en la ejecución de la obra y la ausencia recurrente de personal clave fueron algunos de los aspectos relevantes dados a conocer a través de un informe de la Conraloría General de la República respecto a la obra de construcción del local de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Candarave.

El Informe de Control Concurrente 016-2026 fue elaborado en base a la auditoría efectuada entre el 6 al 17 del marzo del 2026 y publicado este último jueves 18 de marzo. Los auditores recordaron que los trabajos corresponden de la ejecución de un saldo de obra con una inversión de 9 780 822 soles a cargo del Gobierno Regional de Tacna.

Cambio de modalidad

La obra era ejecutada en un inicio por la empresa Falcon Consultores y Constructores desde el 25 de octubre del 2022, con un presupuesto de 5 476 274 soles, sin embargo el 24 de febrero del 2023 se paralizó la obra por causas no imputables al contratista. El 24 de marzo a través de la Resolución Ejecutiva Regional 139-2023 el GORE Tacna declaró la nulidad de oficio del referido contrato.

El 13 de febrero del 2024 se aprobó el cambio de modalidad de ejecución indirecta (contrata)a administración directa y a su vez se aprobó el expediente técnico de saldo de obra por un monto de 9 780 822 soles y un plazo de 310 días, es decir debíaentregarse en diciembre del 2024.

El 18 de marzo la Contraloría ofició al gobernador Luis Torres para que adopte medidas correctivas.

Avance físico de la obra

A febrero del 2026 la obra reporta un avance físico de 69.38% respecto al presupuesto aprobado y en comparación a la programación debería encontrarse en 85.90%, existiendo un retraso de 16.52%.

La Contraloría ha detectado la ausencia recurrente del residente e inspector de obra lo cual limitael control permanente de ejecución inobservando la normativa de ejecución directa de obras.

Solo estaba el almacenero

El 12 de marzo la comisión de control se apersonó constatando que no se encontraba presente el residente ni el inspector de la obra, solo estaba el almacenero. Asimismo apuntan que el asistente de obra llegó a las 11:30 h cuando ya se encontraba presente la comisión.

En su defensa el asistente de obra señaló que el residente se encontraba en la sede del Gobierno Regional realizando trámites y coordinando la ejecución del sistema de utilización en media tensión y respecto al inspector indicó que estuvo en la obra el viernes 6 verificando el avance de la obra.

Ausencias recurrentes

El OCI enfatiza que la ausencia del residente y del inspector limita la conducción técnica y el control permanente de la ejecución física incrementando el riesgo de incumplimientos técnicos y normativos así como la calidad de la obra. Hacen hincapié en que el titular de la entidad, así como los funcionarios o servidores son responsables del cumplimiento de la normativa vigente.

El 18 de marzo la Contraloría ofició al gobernador regional de Tacna Luis Torres el informe dando cuenta de la ausencia de personal clave en la obra de la Ugel Candave a fin de que implemente las medidas correctivas.

En los informes 093-2024, 159-2024 y 102.2025 se advierte también la ausencia de personal clave en la obra y la falta de adopción de acciones, ya que no han sido corregidas y desestimadas.