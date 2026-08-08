A pesar de estar prohibido y penado por ley, trabajadores de la Municipalidad Distrital de Ite y de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre estarían percibiendo una doble remuneración del Estado, según lo alertó la Contraloría General de la República.

A través del Informe de Acción de Oficio Posterior Nº 022-2026 la Contraloría alerta de la doble percepción de ingresos de siete servidores de la comuna de Ite.

Hasta siete servidores en Ite

Señala que la trabajadora Hayde Mamani Ayala laboró en planilla en el municipio iteño del 1 de setiembre al 31 de diciembre del 2023 y también prestó servicios a la Municipalidad Distrital de La Yarada – Los Palos en agosto, setiembre y noviembre del mismo año.

Del mismo modo Yhanela Mamani Escobar laboró en planilla del 1 de febrero al 31 de diciembre del 2023, sin embargo prestó servicios a la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza cuya fecha de orden de servicio es el 7 de setiembre del 2023.

Edith Cusacani Flores, a pesar de laborar para la municipalidad de Ite en el 2024, también prestó servicios en la Municipalidad Distrital de Pachía durante el mismo tiempo.

Ingresos simultáneos

Freddy Luis Choque Cañi es otro de los involucrados, quién además de trabajar en Ite también laboró de forma simultánea para la Municipalidad Distrital de Inclán.

Fernando Hugo Alarcón Collao es otro de los señalados en el informe quien trabajó para la Municipalidad Distrital de Ite en el 2023 y 2024, pero también para la municipalidad de Inclán.

Finalmente se revela que José Luis Condori Murillo y Eduardo Willy Chino a pesar de laborar en Ite prestaron servicios también en la Municipalidad Distrital de Sama en el 2024.

Cobraron sumas importantes

Por citar uno de los casos la Contraloría indica que Hayde Mamani Ayala en octubre del 2023 cobró 4,766 soles de la municipalidad de Ite, en tanto que de la Municipalidad de La Yarada Los Palos percibió 4,900 soles en ese mismo mes por el servicio de capacitación e implementación de las instituciones educativas a través de la Orden de Servicio 001700.

La Contraloría recordó que la Autoridad Nacional del Servicio Civil emitió el Informe Técnico 220-2017 que aclara que el ejercicio de una función pública en una entidad determina la condición de servidor indistintamente del régimen laboral o modalidad de contratación.

Municipio de Jorge Basadre

Por otra parte en Jorge Basadre ocurriría lo mismo. En el Informe de Acción de Oficio Posterior 023-2026 la Contraloría alerta da doble percepción de ingresos de los trabajadores Lucy Conde Conde quien además de cobrar por planilla prestó servicios en la municipalidad de Alto de la Alianza en marzo y abril del 2024; mientras que Víctor Huaita Miranda prestó servicios en la municipalidad de Palca en abril del 2024.

La Contraloría ha dispuesto que se notifique a los alcaldes de las municipalidades de Jorge Basadre, Julio Dávalos Flores; y de Ite, Urbelinda Chacón Díaz, para que en el marco de sus competencias adopten acciones para superar los hechos irregulares evidenciados en las auditorías o, de ser el caso, disponga del deslinde de responsabilidades que correspondan.