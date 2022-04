Aprovechando el feriado del Jueves Santo la Liga Distrital de Fútbol de Tacna programó la sexta fecha del Campeonato de Primera División - Copa Perú para este 14 de abril en el estadio Jorge Basadre Grohmann.

A las 9:00 horas chocarán Alfonso Ugarte VS Valle Sport; a las 11:00 horas Deportivo Municipal VS Defensor Tacna; a las 13:00 horas Virgen de la Natividad VS Mariscal Miller; y de fondo a las 15:00 horas el puntero Coronel Bolognesi VS Deportivo Eléctrico.

En la tabla de posiciones

Bolognesi marcha con 13 puntos, seguido de Virgen de la Natividad con 12, Eléctrico con 10, Deportivo Municipal con 9, Alfonso Ugarte con 5, Defensor Tacna, Miller y Untac con 3, y Valle Sport sin unidades.

TE PUEDE INTERESAR | Tacna: Padres del colegio FAZ protagonizan plantón por ausencia de profesora

Para el domingo 17 de abril se ha programado la octava fecha, a las 9:00 horas jugarán Defensor Untac VS Valle Sport, a las 11:00 horas Alfonso Ugarte VS Defensor Tacna, a las 13:00 horas Virgen de la Natividad VS Eléctrico y a las 15:00 horas Bolognesi VS Municipal.