En el marco del 25° aniversario de creación política del distrito Gregorio Albarracín, en la región Tacna, se presentó el programa oficial de actividades a realizarse en enero y primer día de febrero. La Municipalidad Distrital de Gregorio Albaracín espera generar un movimiento económico superior a los 6 millones de soles.
El evento más importante será el “Gran Corso Internacional de Integración Albarracina 2026”, que reunirá lo mejor de las expresiones culturales, a realizarse el 31 de enero a partir de las 11 horas. Dicho desfile iniciará en el óvalo Cusco, pasando por el Mercado Cenepa, la Av. Municipal y calle Los Álamos. El estrado principal estará ubicado frente al Parque del Niño Albarracino, para finalmente culminar en la avenida La Cultura.
Certamen de belleza
Este 30 de enero a las 19 h en la plaza cívica Jorge Chávez se efectuará el certamen Miss Albarracina 2026, donde 13 bellas señoritas concursan por la corona de la mujer albarracina, siendo ejemplo de trabajo, esfuerzo y emprendimiento, y quien acompañará en los actos de aniversario.
La adrenalina está garantizada en la Competencia Internacional Enduro Cross Adventure que se librará el 25 de enero a las 9:00 horas en el sector Valle 2000, previa exhibición el sábado 24 de enero a las 18 horas frente a la plaza Patricio Conti.
“Albarracín, mucho gusto”
En el día central de aniversario, domingo 1 de febrero, se iniciarán los actos protocolares con la misa y Tedeum a las 7 h en la parroquia San José Misericordioso, sesión solemne a las 8 h en la municipalidad, procesión de la bandera a las 8:45 y el izamiento y desfile institucional desde las 9 en la plaza cívica Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
La feria gastronómica “Albarracín Mucho Gusto” que se desarrollará este 30, 31 de enero y 1 de febrero en el Parque de la Familia Albarracina, donde se podrá disfrutar de lo mejor en gastronomía, juegos infantiles, laguna artificial con botes, orquesta y mucha diversión, con lo mejor de los emprendedores de las Ruta del Ceviche, Ruta de Restaurantes de Pollo a la Brasa y Ruta de Carnes y Asados que podrás encontrar desde las 10 horas con un ingreso libre.