En el marco del 25° aniversario de creación política del distrito Gregorio Albarracín, en la región Tacna, se presentó el programa oficial de actividades a realizarse en enero y primer día de febrero. La Municipalidad Distrital de Gregorio Albaracín espera generar un movimiento económico superior a los 6 millones de soles.

El evento más importante será el “Gran Corso Internacional de Integración Albarracina 2026”, que reunirá lo mejor de las expresiones culturales, a realizarse el 31 de enero a partir de las 11 horas. Dicho desfile iniciará en el óvalo Cusco, pasando por el Mercado Cenepa, la Av. Municipal y calle Los Álamos. El estrado principal estará ubicado frente al Parque del Niño Albarracino, para finalmente culminar en la avenida La Cultura.

Trece señoritas concursan por la corona del Miss Albarracina 2026. (Foto: Difusión)

Certamen de belleza

Este 30 de enero a las 19 h en la plaza cívica Jorge Chávez se efectuará el certamen Miss Albarracina 2026, donde 13 bellas señoritas concursan por la corona de la mujer albarracina, siendo ejemplo de trabajo, esfuerzo y emprendimiento, y quien acompañará en los actos de aniversario.

La adrenalina está garantizada en la Competencia Internacional Enduro Cross Adventure que se librará el 25 de enero a las 9:00 horas en el sector Valle 2000, previa exhibición el sábado 24 de enero a las 18 horas frente a la plaza Patricio Conti.

“Albarracín, mucho gusto”

En el día central de aniversario, domingo 1 de febrero, se iniciarán los actos protocolares con la misa y Tedeum a las 7 h en la parroquia San José Misericordioso, sesión solemne a las 8 h en la municipalidad, procesión de la bandera a las 8:45 y el izamiento y desfile institucional desde las 9 en la plaza cívica Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

La feria gastronómica “Albarracín Mucho Gusto” que se desarrollará este 30, 31 de enero y 1 de febrero en el Parque de la Familia Albarracina, donde se podrá disfrutar de lo mejor en gastronomía, juegos infantiles, laguna artificial con botes, orquesta y mucha diversión, con lo mejor de los emprendedores de las Ruta del Ceviche, Ruta de Restaurantes de Pollo a la Brasa y Ruta de Carnes y Asados que podrás encontrar desde las 10 horas con un ingreso libre.