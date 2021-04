El mercado mayorista Miguel Grau se encuentra en riesgo de ser cerrado de forma temporal tras verificarse que los comerciantes no cumplen con los protocolos de bioseguridad para evitar los contagios por la COVID-19.

En un operativo inopinado con la participación de personal de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) dieron positivo para el virus 51 comerciantes en la campaña de despistaje con pruebas rápidas y antigénicas que se realizó en la mañana del sábado 17 de abril.

En operativo inopinado verificaron cumplimiento de protocolos de bioseguridad en puestos de comerciantes

Fiscalización sanitaria

Con apoyo de la Policía, el Ejército y el área de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Tacna ayer personal de Salud realizó una visita de inspección al centro de abastos donde detectaron que no se respetaba el distanciamiento social de 1.5 metros, no usaban correctamente las mascarillas los comerciantes o no contaban con protector facial.

No se realizaba un correcto control de desinfección a las personas que ingresaban al centro de abastos a comprar.

El director ejecutivo de Promoción de la Salud de la Diresa Tacna, Raúl Calderón Sosa, cuestionó que se permita la atención presencial de las personas en los puestos de venta de comida y desayunos cuando debería brindarse solo el servicio delivery. Además, no se respetaba el 50% del aforo por una falta de control por el personal en las puertas de acceso.

Comerciantes atienden de forma presencial a personas en puestos de venta de comida

Situación de contagios

Se tomaron pruebas a 101 comerciantes, donde 51 dieron positivo, es decir la mitad, lo que permitirá evaluar la situación del mercado y las acciones sanitarias a realizar.

Exhortó a los comerciantes contagiados a cumplir el aislamiento social en sus viviendas por 14 días y cerrar sus puestos. El personal de Salud hará el seguimiento al igual que a sus familiares.

Personal de salud tomo 101 pruebas a los comerciantes donde 51 dieron positivo para el coronavirus

Precisó que un 20% de los 1,500 comerciantes ha sido afectado por el virus y un 5% ha fallecido. Agregó que visitarán otros mercados.

Reforzarán control

Por su parte, el subgerente de Comercialización de la MPT, Jhon Pilco, dijo que se verificará el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y sobre los puestos de venta de comida dijo que se evalúa que trabajen de forma alternada por días y hagan delivery.

Dijo que la MPT emitirá una ordenanza para sancionar a los comerciantes que no cumplan con los protocolos y desde el lunes 19 de abril no permitirán el ingreso de comerciantes que no cuenten con sus implementos de bioseguridad para trabajar. Advirtió que de incumplir puede cerrarse de manera temporal el puesto donde trabajan.