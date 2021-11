La comerciante y cambista a la vez, Rosa R.C. (43), que tiene su puesto de ventas en el Centro Comercial Polvos Rosados, fue víctima de la delincuencia en ese establecimiento que tiene seguridad privada y el caso es investigado en la sección Robos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), en Tacna.

La limeña Katherine Ponce Andrés (27), de tránsito por la ciudad, es sindicada por la agraviada como parte de una banda de supuestos turistas que le hurtó más de 50 mil soles, entre dinero nacional y americano.

El hecho delictivo fue denunciado la tarde de ayer. Efectivos del escuadrón motorizado Los Halcones a las 15:30 h hacían rondas por la plazuela José Olaya del poblado La Esperanza del distrito Alto de la Alianza, en la parte baja de “Polvos Rosados”, y vieron a dos mujeres que forcejeaban.

En el lugar, Rosa R. indicó que le habían sustraído una bolsa con el dinero de su puesto de ventas Nº F-1, en la cuarta fila, y tras una persecución retuvo a Ponce como sospechosa del ilícito.

Centro Comercial se encuentra en el distrito Alto de la Alianza y cuenta con seguridad particular

La comerciante cambista en la comisaría Gonzáles Vigil contó que atendía en su tienda para la venta de tintes para cabello y con caseta para cambio de monedas, adonde llegaron tres personas (dos mujeres y un varón) indagando por un tipo de tinte; luego Ponce retornó sola y le compró un producto, pero la vendedora se percató que un billete que le recibió estaba roto y salió a la calle para reclamar a la cliente.

“La cliente me dijo iba a cambiarme el billete roto pero se demoraba, quise retornar a mi tienda que había dejado abandonada y me agarró de la ropa para retenerme.; después comprobé que habían robado el dinero que estaba en bolsas, sospeché que sería la pareja que me visitó antes y su compinche me retenía”, dijo la agraviada.

A la joven intervenida no le hallaron el dinero sustraído y negó que se trate de una ladrona, pero no quiso brindar información sobre las personas que le estuvieron acompañando en sus recorridos por el centro comercial, tampoco lugar donde se habría alojado en su estadía en Tacna.

Agentes de la sección Delitos de la comisaría Gonzáles Vigil dieron aviso al fiscal Juan Nina Barrios, luego el representante del Ministerio Público dispuso que las investigaciones se profundicen en el Depincri.

“En días previos a las fiestas de fin de año suelen llegar delincuentes que actúan con distintas modalidades y hay que tener cuidado, más aún los dueños de negocios y vendedores en los centros comerciales”, dijo hoy un agente.