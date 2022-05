El director del hospital regional Hipólito Unanue , de Tacna, Edgar Concori Coaquira , fue dejado en libertad la tarde de este lunes luego de ser detenido por la Policía por conducir su camioneta en estado de ebriedad en el distrito de Ciudad Nueva.

Se acogió al principio de oportunidad dado que era la primera vez por incurrir en peligro común y no tenía antecedentes de este tipo. El dosaje etílico cualitativo y cuantitativo dio positivo.

Negó haber dado nombre falso

La noche del domingo 29 de mayo efectivos a bordo de un patrullero lo intervinieron en su camioneta Hyundai Tucson de placa Z5Y-372 cuando circulaba de forma “sospechosa” y efectuando “maniobras temerarias”. Según los agentes, primero dijo llamarse “Edgar Condori Vilca” y se negó a entregar documentos personales y las llaves del vehículo.

Correo conversó en la tarde con el director Edgar Concori quien indicó que cometió un error, ya que se encontraba celebrando una fiesta familiar, un bautizo, en el distrito de Ciudad Nueva. Luego quiso llevar a un compadre a su casa a solo siete cuadras, pero fue intervenido por la PNP.

Negó que haya dado un nombre falso a los policías, sino que no lo entendieron bien porque cuando él dice “Concori” muchos creen que se refiere a “Condori”. “Soy un ser humano, cometí un error, no volverá a pasar, no le deseo esto a nadie”, subrayó el director por el hilo telefónico.