La docente Esther Mercado Umasi denunció un presunto nombramiento irregular dentro de la Escuela Superior de Formación Artística Francisco Laso de Tacna.

Contó que en base a la Ley 32086 se convocó un proceso de nombramiento para una plaza de música – canto soprano,a la cual se presentó.

Presentó denuncia administrativa

Indicó que de forma irregular fue declarada apta la docente R.M.C.C. a pesar de que solo ocupaba una plaza de reemplazo y que no cumplía el perfil ya que es profesora de piano.

Presentó su denuncia administrativa al Ministerio de Educación que a su vez ha pedido a la Dirección de Educación de Tacna que resuelva el caso, sin embargo este último órgano ha devuelto el documento al Minedu no queriéndose comprometer.

Es víctima de hostigamiento

Mercado solicita que se anule dicho nombramiento por haberse otorgado de manera irregular. Aseguró tener 25 años trabajando como contratada y que cumplía todos los requisitos. Ahora dice ser víctima de hostigamiento y teme que por sus reclamos en cualquier momento la vayan a retirar como contratada.